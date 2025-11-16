В Омске вслед за бензином стал дорожать и газ

Как уже сообщал «СуперОмск», с начала октября в Омске регистрируется еженедельный рост средних цен на все марки бензина, а также на дизельное топливо.
И если за сентябрь это топливо тоже подорожало, то средний ценник на литр газа тогда вырос лишь на одну копейку. Однако теперь цена газового моторного топлива тоже пошла в рост.
Так, средняя стоимость газа для автомобилей, по данным статистиков, составляла на конец октября 21,72 рубля, что на 78 копеек больше, чем в сентябре. стоит отметить, что это наибольший рост за последние месяцы — в августе она повышалась на 30 копеек, в июле — на 41 одну, а в июне цена практически не менялась (-3 копейки).
Что касается цен на другое топливо, АИ-92 к концу октября подорожал до 57,18 рубля за литр (+1,43 рубля за месяц); АИ-98 — до 62,05 рубля (++1,49 рубля); Аи-98 и АИ-100 — до 79,31 рубля (+2,32 рубля); дизельное топливо — до 73,11 рубля (+1,71 рубля).
При этом в ноябре рост цен продолжился.