ЖКХ рассказало, что на каждого белоруса приходится 433 килограммов мусора в год. Об этом рассказал начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
По словам начальника управления, в 2024 году объем отходов составил 4,3 миллиона тонн. Он добавил, что из указанного количества вывезено и принято от белорусов около 3,5 миллион тонн. Что касается вторичных ресурсов, которые не требуют сортировки, оказалось лишь 800 тысяч тонн.
— По статистике, на каждого белоруса в год приходится более 433 кг мусора. Для сравнения, 30 лет назад цифра была в 2,5 раза ниже — порядка 177 кг, — уточнил Алексей Филанович.