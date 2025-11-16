Ричмонд
Компания LG зарегистрировала в РФ шесть товарных знаков

Обращения по поводу регистрации шести знаков поступили в Роспатент от компании «ЭлДжи электроникс инк».

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейская компания LG, производящая электронику и бытовую технику, зарегистрировала в РФ шесть знаков, которые касаются электронных и цифровых товаров, следует из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности России (Роспатент).

В их числе оказались продукты XboomStage, XboomPower и XboomBuds, которые входят в линейку аудиоустройств Xboom. Их зарегистрировали по 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который, в числе прочего, включает аудиоаппаратуру, наушники и звуковые системы.

Кроме того, в базе ведомства появились товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS по 9-му классу МКТУ (товары и услуги, связанные с электрическими и электронными аппаратами) и 42-му пункту этого перечня (устройства и компоненты, обслуживание и обновление компьютерного программного обеспечения).

Обращения по поводу регистрации всех шести знаков поступили от компании «ЭлДжи электроникс инк» из США. Организация подавала их в 2024—2025 гг. Действие исключительного права на указанные товарные знаки в РФ истекает соответственно в 2034—2035 гг..

Напомним, в марте 2022 года LG объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В сентябре компания подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — Ohui. Под этим брендом организация решила выпускать косметическую продукцию.

В марте 2025 года портал The Korea Times написал, что южнокорейские компании, в том числе LG, Hyundai Motor и Samsung, изучают возможность возвращения в РФ.