Компания LG зарегистрировала в РФ шесть товарных знаков

Южнокорейская компания LG, производящая электронику и бытовую технику, зарегистрировала в РФ шесть знаков, которые касаются электронных и цифровых товаров, следует из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности России (Роспатент).
В их числе оказались продукты XboomStage, XboomPower и XboomBuds, которые входят в линейку аудиоустройств Xboom. Их зарегистрировали по 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который, в числе прочего, включает аудиоаппаратуру, наушники и звуковые системы.
Кроме того, в базе ведомства появились товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS по 9-му классу МКТУ (товары и услуги, связанные с электрическими и электронными аппаратами) и 42-му пункту этого перечня (устройства и компоненты, обслуживание и обновление компьютерного программного обеспечения).
Обращения по поводу регистрации всех шести знаков поступили от компании «ЭлДжи электроникс инк» из США. Организация подавала их в 2024—2025 гг. Действие исключительного права на указанные товарные знаки в РФ истекает соответственно в 2034—2035 гг..
Напомним, в марте 2022 года LG объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В сентябре компания подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — Ohui. Под этим брендом организация решила выпускать косметическую продукцию.