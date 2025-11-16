Воронежцы могут выбрать имя для нового индустриального парка

Жители области могут выбрать название для нового индустриального парка, который пока известен под рабочим неймингом «Масловский-2». С момента запуска конкурса поступило почти 400 предложений от воронежцев. Об этом сообщил глава региона.
Организаторы отобрали 10 вариантов, которые прошли во второй этап. Теперь любой желающий может проголосовать за понравившееся название в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. По итогам голосования будут определены пять финалистов.
Вот список вариантов, вышедших во второй этап:
— «Черноземье»;
— «Антей» (отсылка к великану, черпавшему силы от земли);
— «Беспятный» (в честь легендарного корабельного мастера Антона Беспятного);
— «ТехноГрад»;
— «Донской»;
— «Прогресс»;
— «Петровские мануфактуры»;
— «Современный»;
— «Петровский»;
— «Адмиралтейский».
Опрос продлится две недели. На данный момент уже проголосовало более пяти тысяч пользователей.
Организаторы отметили, что поступало множество схожих идей. При подведении итогов будет учитываться приоритет по времени подачи — все предложения зафиксированы с точным моментом отправки.