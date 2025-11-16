Ричмонд
Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%

Белстат назвал сферу, в которой средняя зарплата за год увеличилась на 22%

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Национального статистического комитета.

Согласно информации, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата сотрудников сельского хозяйства в период с января по сентябрь 2025 года составила 2165,7 рубля. В Белстате отметили, что это на 22% выше, чем за такой же период 2024 года. И добавили, что вклад сельскохозяйственного производства в объем ВВП Беларуси в 2024 году составил более 6%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси справится с любыми задачами.

Тем временем Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.

Кстати, Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.

