Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%

Согласно информации, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата сотрудников сельского хозяйства в период с января по сентябрь 2025 года составила 2165,7 рубля. В Белстате отметили, что это на 22% выше, чем за такой же период 2024 года. И добавили, что вклад сельскохозяйственного производства в объем ВВП Беларуси в 2024 году составил более 6%.