Воронежский «Сосновый бор» снова подорожал

Бизнес на берегу Усманки с домиками, банями и живописными видами на окраине Железнодорожного района Воронежа — базу отдыха «Сосновый бор» — владелец пытается продать уже три года. 14 ноября на популярном сайте объявлений цена подскочила до 509 миллионов рублей.
Началось все в феврале 2022-го, тогда лот выставили за 250 миллионов рублей. К лету того же года ценник прыгнул до 300.
Весной 2023-го цена подросла до 315 млн, а к концу года и до лета 2024-го стало уже 370. Спустя почти полтора года она увеличилась до 509 миллионов рублей.
Владелиц говорит, что ежемесячная выручка от этой базы с бассейном, рестораном, отелем и фестивальной площадкой — 10 миллионов рублей.