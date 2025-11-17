Экспорт пшеницы из Молдовы снизился на 11% из-за низкого качества урожая

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. За год объем экспорта Молдовой пшеницы сократился на 11%. Такой спад связан со снижением показателей качества зерна, именно это рассматривается как основной фактор уменьшения экспортных поставок и падения цен, заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.
«Последние отчеты показывают, что объемы экспорта сокращаются, и цены снижаются. Это связано прежде всего с качеством зерна и ценовой политикой экспортеров», — сказала министр журналистам.
Она пояснила, что урожай пшеницы этого года существенно просел по показателю эластичности и растяжимости получаемого теста из муки этого зерна при хлебопечении.
В качестве причин снижения качества министр указала неблагоприятные климатические условия, недостатки в системе орошения и общие неудовлетворительные показатели технологии выращивания.
«Мы проведем консультации с аграрным сектором для поиска решений, направленных на повышение качества урожая и восстановление экспортного потенциала», — заверила Катлабуга.
Министр уточнила, что средняя закупочная цена на пшеницу в этом году в Молдове снизилась с 3,57 до 3,53 лея за килограмм.
Ранее молдавские фермеры заявили, что рискуют остаться без прибыли в этом году, из-за того, что разница в цене между пищевой и фуражной пшеницей слишком мала, а это лишает их мотивации вкладываться в улучшение качества продукта.