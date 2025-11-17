Новое производство колодок для грузовиков запустили в Волжском

В Волгоградской области, в городе Волжском, стартует важное импортозамещающее производство. Компания «ФРИКТЕРМ-МАСТЕР» при поддержке государства запускает выпуск дисковых тормозных колодок для грузовых автомобилей — как отечественных, так и зарубежных. Это позволит значительно снизить зависимость российского рынка от импортных комплектующих, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрации.
Проект стал возможен благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности Волгоградской области. Предприятие получило 50 миллионов рублей под 3% годовых на пять лет, что позволило закупить современное оборудование для лазерной резки металла, изготовления пресс-форм и гидравлических прессов. Общая стоимость проекта составляет 67,6 миллиона рублей.
Специалисты «ФРИКТЕРМ-МАСТЕР» уже разработали уникальную рецептуру фрикционной смеси, которая полностью соответствует всем техническим регламентам, что подтверждено необходимыми сертификатами. Более того, первая пилотная партия дисковых тормозных колодок для тягачей и прицепов уже изготовлена. В дальнейшем компания планирует ежегодно производить порядка 130 тысяч комплектов колодок.