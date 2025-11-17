Новое производство колодок для грузовиков запустили в Волжском

В Волгоградской области, в городе Волжском, стартует важное импортозамещающее производство. Компания «ФРИКТЕРМ-МАСТЕР» при поддержке государства запускает выпуск дисковых тормозных колодок для грузовых автомобилей — как отечественных, так и зарубежных. Это позволит значительно снизить зависимость российского рынка от импортных комплектующих, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрации.