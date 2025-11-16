FT: Евросоюз может упустить выгоду от периода улучшения отношений с Трампом

Евросоюз может упустить выгоду, которую мог бы получить в период улучшения отношений с американским президентом Дональдом Трампом на фоне разногласий по отдельным вопросам, пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
Он отметил, что Евросоюз крайне медленно реализует торговое соглашение, которое было достигнуто с США еще в июле. Оно касалось в том числе сокращения пошлин в отношении американского экспорта в ЕС. По словам источника, среди американских чиновников растет беспокойство по этому поводу.
«Они как-то медлят со всем этим, что досадно Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев», — сказал чиновник.
Он выразил надежду, что Европа сможет извлечь выгоду из нынешнего подхода Трампа.
Торговый представитель США Джеймисон Грир указал, что пошлины стран Евросоюза, влияющие на американский экспорт, остаются слишком высокими, несмотря на сделку.
Ранее источники сообщили, что ЕС планирует предложить США стратегию для реализации следующего этапа торгового соглашения. Этот шаг стал ответом на требования Вашингтона к Брюсселю разработать юридически обязательный план по ;пересмотру правил ЕС, которые, по мнению США, наносят ущерб американскому бизнесу.
Напомним, 27 июля Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о торговой сделке, европейская сторона согласилась открыть свои рынки для американских товаров на условиях нулевых таможенных пошлин. Кроме того, Евросоюз выразил готовность закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, сказал американский президент.