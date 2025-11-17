Новостройки в Омской области вошли в тройку самых дорогих в Сибири

По данным ведомства, по итогам третьего квартала 2025 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройке Омска составила 144 457 рублей (+2,1% ко второму кварталу). Дороже «квадраты» оказались только в двух регионах — Республике Алтай (169,9 тысячи рублей) и Иркутской области (146,5 тысячи рублей). Также дороже 140 тысяч рублей 1 кв. м оценивается в Республике Тыва (143,5 тысячи рублей) и Новосибирской области (141,75 тысячи рублей). В остальных регионах — дешевле.