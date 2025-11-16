Ричмонд
В Госдуме рассказали, что делать, если продавец отобрал у покупателя квартиру и деньги

Покупателям, которые лишились квартир и денег после приобретения жилья, следует обращаться в Следственный комитет и добиваться возбуждения уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Делягин заявил, что данный вид мошенничества очень опасен, так как грозит разрушением всего вторичного рынка недвижимости.

«Добросовестным покупателям, попавшим в такую ситуацию, надо обращаться в Следственный комитет и добиваться уголовного дела о мошенничестве, подавать встречный иск и добиваться правды в апелляционном суде», — заявил Делягин. Его слова приводит Газета.Ru.

В Российской гильдии риелторов сообщили, что за последний год количество судебных споров возросло на 15−20%. Продавцы после продажи квартиры требуют вернуть жилье, но не возвращают деньги. Делягин отметил, что данный вид мошенничества представляет угрозу для всего вторичного рынка недвижимости.

Кроме того, он выразил сомнения в случайности возникновения волны подобных исков. Как отметил парламентарий, они возникли именно в тот момент, когда первичный рынок недвижимости переживает спад и многие, в том числе крупные застройщики, сталкиваются с риском банкротства.

Ранее Михаил Делягин совместно с депутатами «Справедливой России» разработал законопроект о «периоде охлаждения» при купле-продаже квартир, согласно которому деньги в течение недели будут находиться у банка, пока покупатель получает необходимые документы. Однако член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает, что эта мера не защитит от мошенников и нарушит механизм альтернативных сделок с недвижимостью.