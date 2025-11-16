«Коммерсант»: не менее 50% бывшего производителя Zewa выкупит «Тайга Групп»

«Тайга Групп» войдет в число собственников и будет участвовать в управлении и финансировании актива. Планируется объединить «ЭвоКом» с принадлежащей холдингу «Сыктывкар Тиссью Групп» (бренд Veiro) для создания операционной синергии. Эксперты отмечают, что сделка позволит реализовать вертикальную интеграцию: «Тайга Групп» сможет обеспечить поставки целлюлозы, чего у «ЭвоКом» ранее не было. Это повысит экономическую эффективность и снизит издержки.