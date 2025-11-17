ЦБ разъяснил, возможно ли сделать региональные ключевые ставки

Представьте, что в одном регионе ставка низкая, все побегут брать там дешевые кредиты — спрос на кредиты в этом регионе вырастет, и в ответ банки повысят ставки. А в другом регионе ставка установлена выше, что делает вклады более выгодными, — туда все сразу понесут свои сбережения, из-за резкого притока денег на депозиты банки понизят ставки. «В результате все ставки выровняются между регионами, ведь люди и бизнес не привязаны к одному месту, а деньги свободно перемещаются внутри страны. Банк России изучает ситуацию в каждом регионе, но не для того, чтобы установить для них разные экономические условия. Мы смотрим на общую картину, чтобы принять одно верное решение для всей страны», — пояснили специалисты регулятора.