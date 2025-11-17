Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ разъяснил, возможно ли сделать региональные ключевые ставки

Пресс-служба Банка России подготовила ответы на вопросы подписчиков, среди которых был и про региональную ключевую ставку. Ведь, если инфляция в регионах разная и разное состояние экономики, почему бы не установить для каждого субъекта свою ключевую ставку.

Источник: Башинформ

Однако, ответили экономисты, это довольно бессмысленно. Если в одном регионе ставка окажется низкой, все поедут туда брать кредиты. А в тот регион, где ставка высокая, поедут, чтобы положить деньги на счёт. "В результате в первом случае банки повысят ставки, а во втором — понизят, и ситуация выровняется.

Представьте, что в одном регионе ставка низкая, все побегут брать там дешевые кредиты — спрос на кредиты в этом регионе вырастет, и в ответ банки повысят ставки. А в другом регионе ставка установлена выше, что делает вклады более выгодными, — туда все сразу понесут свои сбережения, из-за резкого притока денег на депозиты банки понизят ставки. «В результате все ставки выровняются между регионами, ведь люди и бизнес не привязаны к одному месту, а деньги свободно перемещаются внутри страны. Банк России изучает ситуацию в каждом регионе, но не для того, чтобы установить для них разные экономические условия. Мы смотрим на общую картину, чтобы принять одно верное решение для всей страны», — пояснили специалисты регулятора.

Ранее сообщали, сколько мелочи сдали жители Башкирии за последнюю «Монетную неделю».