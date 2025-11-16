Резиденты СЭЗ «Минск» поставляют на экспорт 80% продукции

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ «Минск» поставляют 80% продукции на экспорт. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал глава СЭЗ «Минск» Анатолий Калинин, сообщает БЕЛТА.
«Свободная экономическая зона “Минск” — самое крупное образование среди СЭЗ всех регионов. 80% продукции поставляется на экспорт, что говорит о достижении задачи, которая поставлена главой государства: создание привлекательных условий для будущих резидентов, которые делают высокотехнологичные производства, поставляют продукцию на экспорт, обеспечивают импортозамещение на внутреннем рынке и таким образом создают высокую добавленную стоимость», — сказал Анатолий Калинин.
По его словам, за время работы СЭЗ было создано более 30 тыс. рабочих мест. В этом году принято уже четыре и до конца года планируется принять еще три достаточно крупных резидента с объемом инвестиций более $240 млн. Предыдущие годы в основном привлекался иностранный капитал из Китая, Турции, Германии, Великобритании и других стран. В нынешней пятилетке на рынок приходят большие белорусские и российские инвесторы.
«Я уверен, что пройдет небольшой период времени и наша привлекательность повысится, потому что мы создаем хорошие условия для будущих резидентов, строим инфраструктуру. Достигнута договоренность с облисполкомом о том, чтобы создать промплощадку на 17 га в зоне поселка Привольный. Сейчас мы будем разрабатывать генеральный план развития территории, строить там не только промзону, но и жилье», — добавил Анатолий Калинин.
Он подчеркнул, что по такому же пути создана площадка рядом с Фаниполем на более чем 200 га земли. На территории, прилегающей к Фаниполю, есть уже 17 действующих производств промышленной продукции. На новой площадке для привлечения резидентов и создания условий построены две улицы протяженностью более 2 км и электрическая подстанция. Сегодня территория готова к приему или вхождению новых резидентов.
«Если оценивать эффективность вложенных государственных средств, то на Br1 вложенных бюджетных средств отдача от резидентов составляет более Br5. Когда мы строим инфраструктуру, то на Br1 вложенной инфраструктуры отдача более Br14», — отметил глава СЭЗ «Минск».
Кроме того, существует инициатива по созданию промплощадки в Минске. «Есть договоренность, согласно которой целый завод с промышленными корпусами передадут нам в хозяйственное ведение, чтобы там мы создавали предложения для новых промышленных резидентов и стартапов», — подытожил Анатолий Калинин. -0-