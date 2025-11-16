Резиденты СЭЗ «Минск» поставляют на экспорт 80% продукции

По его словам, за время работы СЭЗ было создано более 30 тыс. рабочих мест. В этом году принято уже четыре и до конца года планируется принять еще три достаточно крупных резидента с объемом инвестиций более $240 млн. Предыдущие годы в основном привлекался иностранный капитал из Китая, Турции, Германии, Великобритании и других стран. В нынешней пятилетке на рынок приходят большие белорусские и российские инвесторы.