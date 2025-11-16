«Профицит зерна, на 85 тыс. тонн больше овощей». Шулейко об итогах сельскохозяйственного года

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже два года в Беларуси наблюдается профицит зерна. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, сообщает БЕЛТА.
«Объективно в этот год видели не только жаркое, но и дождливое лето, и весенние заморозки. Из этого и складывался наш сезон сельскохозяйственных культур, которые мы выращиваем в стране. Год богатый. Хочу сказать, что будет около 10 млн т зерна и 1 млн т рапса. Фактически два года мы имеем профицит зерна. Раньше нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом урожая, а сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Зерно хранится хорошо. Мы удерживаем баланс и производим обмен по государственным программам», — сказал Юрий Шулейко.
По его словам, в этом году была увеличена посадка овощей. «Результат налицо. Картофеля в стране предостаточно. Овощей накопано на 85 тыс. т больше. Принято четкое решение, нас поддержал глава государства. Мы перевели стабилизационные фонды в госзаказ, тем самым обозначили обязанность всех сторон. Кто сегодня хранит, кто выкладывает на полку и какие цены будут в дальнейшем в межсезонный период на продукцию», — добавил заместитель премьер-министра.
По его словам, также произведено 14 тыс. т огурцов, что составило 172% от потребностей белорусов. Продолжается стратегия по производству помидоров, которые нужно довести от 6,5 тыс. т до 20 тыс. т, но такие результаты планируются к концу 2027 — началу 2028 года.
Юрий Шулейко отметил, что также проводится работа над уменьшением падения технологической дисциплины в животноводстве, но это процесс, который происходит не за один день, ведь важно и состояние скота, и заготовка кормов, и вся система ветеринарной службы. Например, сейчас идет работа над усилением райветстанций. Дополнительно привлекаются и финансово стимулируются ветеринарные врачи.
«В стране достаточно зерна, и можно балансировать рационы животных для того, чтобы получать соответствующие привесы или необходимое количество молока и сохранность животных. До 2030 года нужно построить около 350 молочно-товарных комплексов, что мы сегодня и делаем», — подытожил вице-премьер. -0-
Скриншот видео телеканала «Беларусь 1».