«Профицит зерна, на 85 тыс. тонн больше овощей». Шулейко об итогах сельскохозяйственного года

«Объективно в этот год видели не только жаркое, но и дождливое лето, и весенние заморозки. Из этого и складывался наш сезон сельскохозяйственных культур, которые мы выращиваем в стране. Год богатый. Хочу сказать, что будет около 10 млн т зерна и 1 млн т рапса. Фактически два года мы имеем профицит зерна. Раньше нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом урожая, а сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Зерно хранится хорошо. Мы удерживаем баланс и производим обмен по государственным программам», — сказал Юрий Шулейко.