Молдова с начала этого года экспортировала товары на сумму 97,8 млрд леев

Таможенная служба отчиталась, какие товары больше всего экспортирует Молдова за рубеж.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Объем экспорта товаров из Молдовы с начала 2025 года превысил отметку в 97,8 миллиарда леев, сообщает Таможенная служба.

В ведомстве заявили, что это стало результатом тесного сотрудничества экономических агентов и таможенных органов, «поддерживающих экономическую стабильность и продвижение Республики Молдова в европейское торговое пространство».

«Таможенная служба способствует осуществлению международной коммерции, обеспечивая безопасное и прозрачное проведение экспортных операций в условиях, соответствующих европейским стандарта», — заявили в Таможенной службе.

В список самых экспортируемых товаров из Молдовы вошли:

кабели и синтетические волокна — 7,4 миллиарда леев;

семена подсолнечника — 5,3 миллиарда леев;

пшеница — 3,02 миллиарда леев;

семена и рапс — 2,7 миллиарда леев;

виноград и вина — 2,1 миллиарда леев.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что экспорт молдавской пшеницы в текущем году сократился на 11% из-за снижением показателей качества зерна. Из-за этого снизились и закупочные цены на зерно из Молдовы — с 3,57 до 3,53 лея за килограмм.