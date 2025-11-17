Молдова с начала этого года экспортировала товары на сумму 97,8 млрд леев

Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что экспорт молдавской пшеницы в текущем году сократился на 11% из-за снижением показателей качества зерна. Из-за этого снизились и закупочные цены на зерно из Молдовы — с 3,57 до 3,53 лея за килограмм.