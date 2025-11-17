Молдова с начала этого года экспортировала товары на сумму 97,8 млрд леев

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Объем экспорта товаров из Молдовы с начала 2025 года превысил отметку в 97,8 миллиарда леев, сообщает Таможенная служба.
В ведомстве заявили, что это стало результатом тесного сотрудничества экономических агентов и таможенных органов, «поддерживающих экономическую стабильность и продвижение Республики Молдова в европейское торговое пространство».
«Таможенная служба способствует осуществлению международной коммерции, обеспечивая безопасное и прозрачное проведение экспортных операций в условиях, соответствующих европейским стандарта», — заявили в Таможенной службе.
В список самых экспортируемых товаров из Молдовы вошли:
кабели и синтетические волокна — 7,4 миллиарда леев;
семена подсолнечника — 5,3 миллиарда леев;
пшеница — 3,02 миллиарда леев;
семена и рапс — 2,7 миллиарда леев;
виноград и вина — 2,1 миллиарда леев.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что экспорт молдавской пшеницы в текущем году сократился на 11% из-за снижением показателей качества зерна. Из-за этого снизились и закупочные цены на зерно из Молдовы — с 3,57 до 3,53 лея за килограмм.