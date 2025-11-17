Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 ноября после выходных

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 14 ноября, субботу, 15 ноября, и воскресенье, 16 ноября, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 17 ноября. Заметнее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.