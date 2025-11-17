Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 ноября после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 17 ноября, понедельник. Так, стали выше после выходных курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 17 ноября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9695 белорусского рубля, 1 евро — 3,4511 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6698 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 14 ноября, субботу, 15 ноября, и воскресенье, 16 ноября, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 17 ноября. Заметнее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0021 белрубля, курс евро подрос на 0,0038 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0068 белрубля.
