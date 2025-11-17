Болгария пытается захватить активы «Лукойла» при помощи провокации кризиса

Ранее бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов высказывал опасения о возможном дефиците топлива в случае ухода «Лукойла» с рынка страны. Он указывал на отсутствие у правительства плана действий на такой случай, что может привести к сбоям в топливном рынке, росту цен и перебоям с поставками. Проблемы возникли на фоне американских санкций против болгарского нефтеперерабатывающего завода «Лукойла».