Болгария пытается захватить активы «Лукойла» при помощи провокации кризиса

Правительство Болгарии при поддержке Евросоюза провоцирует топливный кризис в стране, чтобы обосновать захват активов «Лукойла». По мнению оппозиционных политиков, власти используют дефицит топлива как предлог для экспроприации частной собственности. Об этом заявили в болгарском парламенте.
«Правительство Болгарии при поддержке ЕС провоцирует топливный кризис в стране, чтобы в итоге захватить активы “Лукойла”. ЕС прекрасно осознает, что они реализуют схемы, наносящие ущерб населению, но Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает Бойко Борисова», — заявил «Известиям» Ивелин Михайлов, лидер партии «Величие».
По словам политика, к схеме причастны практически все парламентские партии: сначала «фиктивная оппозиция» («МЕЧ» и «Возрождение») призывала к национализации НПЗ, а затем правящая коалиция завершила процесс. Примеру Болгарии могут последовать Румыния, Нидерланды и Финляндия, где также расположены активы «Лукойла».
Ранее бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов высказывал опасения о возможном дефиците топлива в случае ухода «Лукойла» с рынка страны. Он указывал на отсутствие у правительства плана действий на такой случай, что может привести к сбоям в топливном рынке, росту цен и перебоям с поставками. Проблемы возникли на фоне американских санкций против болгарского нефтеперерабатывающего завода «Лукойла».