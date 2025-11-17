Заседание по делу Олега Кана отложили из-за неявки адвокатов

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение отложить рассмотрение ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении сахалинского бизнесмена Олега Кана из-за неявки адвокатов по уважительной причине в понедельник, 17 ноября. Защитники «крабового короля», обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, находятся в командировке в Москве, передает корр. ИА PrimaMedia.
«С учетом дат возвращения с командировки, указанных защитниками, суд считает необходимым перенести судебное заседание на 25 ноября», — зачитала судья.
Напомним, в прошлый понедельник, 10 ноября, защита Олега Кана предоставила суду акт о его смерти, но прокуратура в ходе заседания и изучения документов выявила противоречия. По итогу заседание было отложено на следующую неделю.
О смерти бизнесмена защита заявила ещё в феврале 2023 года. Однако представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима, а апелляция отклонила жалобу защиты. В заседаниях было установлено, что «крабовый король» в 2010 году организовал убийство приморского предпринимателя Валерия Пхиденко.
В конце октября 2025 года государственный обвинитель потребовал для Олега Кана совокупно 24 года колонии и штраф 5 млн рублей.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2014 по 2019 годы, Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» (все три зарегистрированы в Южно-Сахалинске) занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше 3 тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 млрд рублей.