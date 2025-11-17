Заседание по делу Олега Кана отложили из-за неявки адвокатов

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2014 по 2019 годы, Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» (все три зарегистрированы в Южно-Сахалинске) занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше 3 тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 млрд рублей.