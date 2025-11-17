В Сибири наладили выпуск оборудования на замену импортному

В просторных светлых и чистых цехах трудятся люди, одетые в униформу. Большинство работает с пультами, позволяющими запускать тот или иной процесс, в том числе и станки с ЧПУ. Одно из основных направлений производства — создание бортовых систем, аналогичных автомобильным, только для локомотивов. Во время движения поезда умная электроника считывает все параметры, и в режиме реального времени передает их на центральный сервер. Это помогает не только следить за состоянием техники, но и экономить топливо.