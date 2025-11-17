В Сибири наладили выпуск оборудования на замену импортному

Сегодня у всех на слуху омские космические ракеты, танки, двигатели, приборы. Но местное отделение Союза машиностроителей России решило показать журналистам другие предприятия, деятельность которых акцентирована на собственное производство, инновации и импортозамещение. Введенные Западом санкции оказались им только на руку — дали возможность нового роста. Средняя зарплата выросла до 100 тысяч рублей. А участие в федеральном проекте «Производительность труда» помогло избавиться от производственных издержек.
Первая проходная пропускает нас на территорию научно-исследовательского института технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта («НИИТКД»). Нам предстоит пройти через пять цехов, увидеть весь производственный цикл, начиная от проекта, сборки оборудования и заканчивая диагностикой готового изделия и сервисом.
Даже не верится, что деятельность этого большого предприятия начиналась с кооператива, созданного по инициативе ученых Омского университета путей сообщения.
«Лучшие идеи, наработки, теоретический опыт вылились в создание уникальных комплексов, техники и технологий, востребованных не только отечественными, но и зарубежными предприятиями. Причем речь идет не о серийном производстве, а создании нестандартных решений по заданию заказчика: с точными размерами, функционалом, допусками», — поясняет коммерческий директор НИИТКД Виктор Шефер.
В просторных светлых и чистых цехах трудятся люди, одетые в униформу. Большинство работает с пультами, позволяющими запускать тот или иной процесс, в том числе и станки с ЧПУ. Одно из основных направлений производства — создание бортовых систем, аналогичных автомобильным, только для локомотивов. Во время движения поезда умная электроника считывает все параметры, и в режиме реального времени передает их на центральный сервер. Это помогает не только следить за состоянием техники, но и экономить топливо.
«До внедрения бортовых систем расходы РЖД были колоссальными, в том числе из-за хищений. Теперь это стало в принципе невозможно. Датчики улавливают любое нестандартное изменение, подают соответствующий сигнал. В результате расход топлива сократился наполовину», — поясняет начальник профильного участка Кирилл Гмызин.
Современное диагностическое оборудование, которое собирают омичи по собственным запатентованным технологиям, позволяет также экономить расход деталей и узлов. Если раньше их замену производили по графику, то теперь — по мере износа. А десять лет назад здесь открылся учебный центр, который готовит для отрасли профильных специалистов по программам повышения квалификации.
Диагностическое оборудование, которое собирают омичи, позволяет железнодорожникам экономить расход деталей и узлов локомотивов.
По словам экспертов, оборудование, которое производит институт, едва ли не полностью обеспечивает потребности отрасли. Он также сотрудничает с Казахстаном, Киргизией, Беларусью, африканскими странами, железнодорожные составы которых управляются российскими локомотивами.
Еще одно производственное объединение, без продукции которого не обходятся разрезы добывающих компаний и крупные стройки, — «ВЭЛТА». За последнюю пятилетку предприятие по площадям и штату выросло на порядок. Здесь также делают ставку на выпуск продукции под собственной маркой. Да и комплектующие на 90 процентов — российского производства. Правда, станки все еще приходится закупать за границей, прежде — в Европе, теперь — в Китае.
Офисы, лаборатории, цеха объединения выглядят суперсовременно. И там очень много молодежи. Если кинематографисты захотят снять фильм с заводским сюжетом, им — сюда.
Под жужжание станков лазерной и плазменной резки, стук координатных прессов здесь создают широкую линейку отечественного оборудования. В первую очередь обращают на себя внимание комплектные трансформаторные подстанции, которые, в зависимости от спектра решаемых задач, могут быть и относительно компактными, а могут вырасти до 30-метрового блочного здания с комфортным офисом для обслуживающего персонала.
«Основная продукция сейчас идет на Дальний Восток, в северные районы страны, где разворачиваются стратегические стройки, которым требуются установки для приема и распределения энергии. И вообще, где нужна энергия, там мы», — улыбается замдиректора по производству Андрей Жолудев.
Далее экскурсантов встречает еще одно предприятие, чье название — «Сибгазстройдеталь» — говорит о широкой линейке технологий. На площади в десять гектаров расположились восемь цехов — от кузнечно-прессового до участков высокоточной лазерной и гидроабразивной резки.
Ключевая специализация омского производства — оборудование и комплектующие для обустройства магистральных и технологических трубопроводов. Завод участвует в реализации крупнейших стратегических проектов, включая строительство газопровода «Сила Сибири». Ассортимент продукции предприятия составляют четыре тысячи позиций.
«Отправляем продукцию не только на российские станции, но и в Турцию, Египет, Бангладеш. Недавно сделали первую отгрузку для ледокола “Прорыв”. В рамках программы импортозамещения наладили выпуск насосов для атомных электростанций. Раньше их приобретали на Украине, теперь делаем сами», — поясняет руководитель завода Евгений Кравченко.
Только что здесь открылся малярный цех, на очереди — участок по выпуску блоков для атомных электростанций. Но самое ценное — это люди. Квалифицированные работники — в цене. Сварщики, к примеру, зарабатывают до 350 тысяч рублей в месяц. Однако, как и другие омские предприятия, завод испытывает дефицит специалистов рабочих профессий. На сегодняшний день 80 мест остаются вакантными.
Впрочем, несмотря на кадровые сложности, посещение омских заводов вселяет уверенность в том, что российское машиностроение готово обеспечить экономику необходимым оборудованием.
Кстати.
В этом году в омских вузах вырос интерес к инженерным специальностям. На 39 процентов больше, чем год назад, подано заявлений в политехнический институт, на 22 единицы поднялся проходной балл. Наполовину вырос спрос в университете путей сообщения, на 15 процентов — в государственном университете имени Достоевского. В аграрном и автодорожном университетах — аналогичная ситуация.