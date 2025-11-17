Ричмонд
В Новосибирске озвучили марки авто, которые покинут Россию в 2026 году

Российский рынок автомобилей, по оценке экспертов, стоит на пороге серьёзной перестройки: с 1 января 2026 года страна лишится ряда крупных мировых марок. Такой вывод сделал специалист по автопродажам Илья Франк в новом аналитическом материале. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, одно из ключевых событий — окончательный уход Mercedes-Benz. Консервация производственной площадки в Есипово означает, что выпуск автомобилей бренда в России фактически не восстановят. На решение повлияли не только политическая обстановка, но и долгосрочная стратегия компании, перераспределяющей ресурсы в пользу других регионов.

Немного иная, но также неблагоприятная ситуация складывается с японскими производителями. Mazda, по словам Франка, не рассматривает возможность возвращения на российский рынок — виной тому изменившиеся логистические цепочки, экономические риски и пересмотр глобальных приоритетов.

Неясной остаётся и судьба Toyota: длительное отсутствие поставок и молчание компании, как считает эксперт, указывают на отсутствие намерений возобновлять официальную деятельность в России.

Франк ранее публиковал перечень из семи брендов, которые освобождаются от уплаты утилизационного сбора, однако в обновлённый список вошли марки, уход которых он считает окончательным и необратимым.