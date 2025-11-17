Стало известно о предложении ввести мораторий на рост цен на топливо в РФ

Депутат Госдумы ФС РФ предложил заморозить цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизель до 1 октября 2026 года, пишет «ТАСС».
Он направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и объяснил, что такая мера нужна, чтобы удержать стоимость топлива в период сезонной уборки урожая. По его словам, это временный шаг с заранее понятными условиями окончания — когда снизится ценовая волатильность и динамика стоимости топлива станет ближе к общей инфляции.
Парламентарий считает, что это создаст прозрачные условия, сохранит конкуренцию, поддержит инвестиции и защитит людей от роста обязательных расходов. Также он предложил поручить ФАС усилить контроль за ценообразованием, следить за торговыми надбавками в рознице и чаще применять предупреждения и предписания при обнаружении нарушений.
Ранее сообщалось, что после двух месяцев убытков рентабельность продаж бензина на АЗС начала восстанавливаться. В ноябре доходность АИ-95 выросла до 1,2 рубля за литр, тогда как в октябре была минусовой. Похожая динамика отмечена и для АИ-92.
