Стало известно о предложении ввести мораторий на рост цен на топливо в РФ

Ранее сообщалось, что после двух месяцев убытков рентабельность продаж бензина на АЗС начала восстанавливаться. В ноябре доходность АИ-95 выросла до 1,2 рубля за литр, тогда как в октябре была минусовой. Похожая динамика отмечена и для АИ-92.