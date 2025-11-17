Раскрыто, что россияне стали богаче за последние 30 лет

Соцопросы показывают, что люди в целом привыкли к текущей ситуации. В начале осени 2025 года часть участников опроса оценила условия как хорошие, половина назвала их средними, а меньшая доля сочла их плохими. Особенно заметно удовлетворение жизнью среди молодежи до тридцати четырех лет и жителей небольших городов.