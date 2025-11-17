Ричмонд
Раскрыто, что россияне стали богаче за последние 30 лет

За последние 30 лет доля людей с низкими доходами в стране сократилась почти втрое. За последние десять лет показатель тоже заметно упал и достиг 7%.

В исследовании «Социально-экономическое положение населения России. Статистические тренды и социологические оценки» указано, что с поправкой на рост цен совокупные доходы населения прибавили восемь процентных пунктов. При этом пенсии растут медленнее зарплат и по итогам первой половины 2025 года отстают на два процентных пункта.

Соцопросы показывают, что люди в целом привыкли к текущей ситуации. В начале осени 2025 года часть участников опроса оценила условия как хорошие, половина назвала их средними, а меньшая доля сочла их плохими. Особенно заметно удовлетворение жизнью среди молодежи до тридцати четырех лет и жителей небольших городов.

Данные исследования о положении населения представили на профильной конференции в Президентской академии.

