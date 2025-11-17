Новосибирцы пожаловались на продажу страховых продуктов под видом вклада

Жители Новосибирской области в течение девяти месяцев жаловались в Банк России на финансовые организации, которые вместо вкладов оформляли им другие продукты, например, страхового или инвестиционного характера, и при этом умышленно не предупреждали об их особенностях. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.