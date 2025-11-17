Ричмонд
Новосибирцы пожаловались на продажу страховых продуктов под видом вклада

Банки умышленно оформляют другие продукты, не предупредив об их особенностях.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирской области в течение девяти месяцев жаловались в Банк России на финансовые организации, которые вместо вкладов оформляли им другие продукты, например, страхового или инвестиционного характера, и при этом умышленно не предупреждали об их особенностях. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Такая недобросовестная практика называется мисселингом. Подобная ситуация может случиться в любой финансовой организации, — отметили в пресс-службе.

Чаще всего с мисселингом можно столкнуться в банках, когда клиентам под видам вклада предлагают взять якобы аналогичный, но более «высокодоходный продукт».

— Под видом вклада новосибирцам продавали накопительное и инвестиционное страхование жизни, брокерские услуги и продукты негосударственных пенсионных фондов, — отметил замначальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.