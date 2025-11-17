Хабаровские производители биодобавок вышли на китайский рынок

В начале ноября продукция Хабаровского края была представлена на Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
На выставке были представлены биологически активные добавки на основе тюленьего жира, добытого в акватории Охотского моря. Вся продукция производится с полным контролем качества на всех этапах — от добычи сырья до выпуска готовых капсул, и имеет необходимые свидетельства о государственной регистрации.
Особый интерес участников выставки вызвали уникальные свойства добавок, обусловленные использованием натурального сырья и научно обоснованными рецептурами, разработанными при участии российских специалистов. Кроме того, продукция имеет маркировку «Сделано в Хабаровском крае», что подтверждает её происхождение и высокое качество по региональным стандартам.
В рамках деловой программы выставки были проведены переговоры с китайскими покупателями, крупными розничными сетями и онлайн-операторами. Продукция получила официальную аттестацию на экспорт в Китайскую Народную Республику, что открывает новые возможности для хабаровских производителей на международной арене.
Успешное представление на CIIE и получение разрешения на экспорт демонстрируют, как уникальные природные ресурсы Дальнего Востока, современные технологии и строгие стандарты качества позволяют производителям региона уверенно выходить на глобальные рынки.