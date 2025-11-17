Потребителям поливной воды возместят расходы

Министерство рассмотрело и проанализировало 63 отчета субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год. В результате за неисполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ приняты меры в отношении 18 субъектов естественных монополий по введению временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге.