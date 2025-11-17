Выяснилось, в каком российском городе продают квартиру с микрокухней

Отдельно вспоминают квартиру, которую продавали в Москве в 2010-е годы. Там кухня была всего 1 кв. м. Жильё находилось в панельной девятиэтажке в Перово. Хозяева сделали из обычной однушки 33 кв. м студию и убрали кухню в узкую нишу.