Выяснилось, в каком российском городе продают квартиру с микрокухней

Минимальная площадь кухни в квартире на рынке недвижимости сегодня — 2 кв. м.

Такая квартира за 1,87 млн рублей продается в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Дом кирпичный, построен в 1963 году, а вся квартира гостиничного типа занимает 13,5 квадрата.

На втором месте — кухня 3 кв. м в квартире в центре Москвы. Жильё 23,5 квадрата продают за 16 млн рублей в доме 1930 года. Над ним расположен высокий чердак под скатной крышей, передает «ТАСС».

Третья по размеру — кухня 4,6 кв. м в Нижнем Новгороде. Однушка 25 квадратов стоит 2,8 млн рублей.

Отдельно вспоминают квартиру, которую продавали в Москве в 2010-е годы. Там кухня была всего 1 кв. м. Жильё находилось в панельной девятиэтажке в Перово. Хозяева сделали из обычной однушки 33 кв. м студию и убрали кухню в узкую нишу.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что маленькие кухни встречаются в домах 1930-х годов, в советских гостинках, студиях и квартирах после перепланировок. В базе иногда указывают условную площадь зоны, где готовят и едят, поэтому метраж может быть любым.

