Поступления в пенсионный фонд Омской области выросли на 12%

Налогоплательщики Омской области за десять месяцев 2025 года перечислили во внебюджетные фонды 90,8 млрд рублей страховых взносов. Эта сумма на 12,5% превысила показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о позитивной экономической динамике. Об этом сообщали в УФНС России по Омской области.