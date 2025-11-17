Поступления в пенсионный фонд Омской области выросли на 12%

Налогоплательщики Омской области за десять месяцев 2025 года перечислили во внебюджетные фонды 90,8 млрд рублей страховых взносов. Эта сумма на 12,5% превысила показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о позитивной экономической динамике. Об этом сообщали в УФНС России по Омской области.
Наибольшая часть поступлений, 66,5 млрд рублей, направлена на обязательное пенсионное страхование, показав рост на 12,4%. Взносы на медицинское страхование составили 16,6 млрд рублей, а на социальное страхование — 7,7 млрд рублей. Прирост по каждому из направлений превысил 12%.
Увеличение поступлений связано с ростом заработных плат и улучшением администрирования. Страховые взносы являются основным источником финансирования пенсий, бесплатной медицинской помощи и социальных пособий для жителей региона.
Ранее мы рассказывали, что у омичей остался месяц, чтобы заплатить имущественные налоги за прошлый год. Транспортный, земельный и налог на имущество нужно внести до 1 декабря 2025 года.