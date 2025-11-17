Центробанк рассказал о ситуации с «нелегалами» на финансовом рынке

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникации по ключевой ставке в 2024 году. Она отметила, что ранее все сочти очень высокой ставку в 16%. Тогда же в ЦБ сообщили, что политика в стране достаточно жесткая, поэтому значение будет снижаться.