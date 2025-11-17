Центробанк рассказал о ситуации с «нелегалами» на финансовом рынке

В России борются с «нелегалами», возникающими на финансовом рынке. Центробанк выявил 5,8 тысячи таких проектов. Свыше половины из них — «псевдоинвестиционные пирамидальные» субъекты. Так сказано в заявлении Центробанка, цитирует ТАСС.
Данные приведены за последние девять месяцев. Отмечается, что в сравнении с тем же периодом прошлого года ситуация почти не изменилась.
«Выявлено почти 5,8 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности. Из них более 3 тыс. проектов с признаками финансовых пирамид», — рассказали в ЦБ России.
Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникации по ключевой ставке в 2024 году. Она отметила, что ранее все сочти очень высокой ставку в 16%. Тогда же в ЦБ сообщили, что политика в стране достаточно жесткая, поэтому значение будет снижаться.