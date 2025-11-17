ЦОД Akashi до запуска забронирован на 61%

Потенциальные клиенты.
В числе заинтересованных сторон не только казахстанские, но и международные компании из Китая и США — локомотивов мировой IT-индустрии. По данным Akashi, сейчас ведется работа с 41 потенциальным клиентом, а предварительные соглашения уже подписаны с рядом технологических корпораций из сфер CDN (сети доставки контента), облачных решений и искусственного интеллекта.
«То, что международные компании резервируют мощности еще до запуска объекта, подтверждает высокий уровень доверия к проекту и потенциал Казахстана как регионального хаба вычислительных мощностей. Akashi создает инфраструктуру, готовую к требованиям облачных и AI-нагрузок мирового уровня», — говорит Владислав Минкевич, CEO Akashi Data Center.
Akashi на карте ЦОД Центральной Азии.
Проект, рассчитанный на общую вместимость 4,2 тыс. стоек (до 100 МВт), будет запущен поэтапно. Запуск первого этапа запланирован в начале следующего года, и его мощность достигнет 50 МВт. Впрочем, финальная емкость Akashi превысит совокупный объем всех коммерческих ЦОДов, работающих сейчас в Казахстане.
Akashi Data Center спроектирован и строится по классу Tier IV, что гарантирует максимальную отказоустойчивость (допустимый простой не более 26 минут в год). Рейтинги надежности дата-центрам присваивает Uptime Institute — ведущая организация в мировой индустрии. Специалисты этой организации сертифицировали свыше 3,5 тысячи ЦОДов более чем в 118 странах мира. Оценка Uptime Institute идет по восходящей: Tier I является наименее производительным (с самыми высокими показателями ожидаемого простоя), а Tier IV — максимально надежным и работающим практически без простоя.
В актуальной базе Uptime Institute содержится информация о 15 сертифицированных ЦОДах, запущенных в странах Центральной Азии. Все эти объекты соответствуют классу надежности Tier III. Из них десять ЦОДов расположены в Казахстане, по два — в Узбекистане и Кыргызстане, и один — в Таджикистане. Важно добавить, что сертификат на построенный объект, подтверждающий готовность к реальным сбоям, во всей Центральной Азии имеется только у семи ЦОДов (из них шесть находятся в Казахстане). Впрочем, лишь один проект в регионе подтвердил соответствие уровню эксплуатационной устойчивости.
Нарастающая конкуренция дата-центров.
Реализация проекта Akashi имеет решающее значение в региональной конкуренции Казахстана за технологическое лидерство. Стратегическая цель РК — занять ключевую роль в международном транзите интернет-трафика, создав альтернативный маршрут между Европой и Азией.
Этот статус готов оспорить Узбекистан, правительство которого в конце октября анонсировало свою стратегию по развитию ИТ-индустрии. В технопарке «Нукус» резиденты, реализующие проекты цифровой инфраструктуры стоимостью свыше $100 млн, получат значительные льготы: электроэнергию по 5 центов за киловатт-час и освобождение от импортных пошлин.
В условиях обостряющейся конкуренции между нашими странами именно Akashi, с его стандартом Tier IV и готовностью к ИИ-нагрузкам (что требует высокой энергоемкости и плотности стоек), обеспечит Казахстану необходимое преимущество. С такой цифровой инфраструктурой страна подтвердит, что готова предоставлять глобальным игрокам большие вычислительные мощности и максимальную надежность.