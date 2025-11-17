ЦОД Akashi до запуска забронирован на 61%

В актуальной базе Uptime Institute содержится информация о 15 сертифицированных ЦОДах, запущенных в странах Центральной Азии. Все эти объекты соответствуют классу надежности Tier III. Из них десять ЦОДов расположены в Казахстане, по два — в Узбекистане и Кыргызстане, и один — в Таджикистане. Важно добавить, что сертификат на построенный объект, подтверждающий готовность к реальным сбоям, во всей Центральной Азии имеется только у семи ЦОДов (из них шесть находятся в Казахстане). Впрочем, лишь один проект в регионе подтвердил соответствие уровню эксплуатационной устойчивости.