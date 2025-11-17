Мусорный оператор в Комсомольске навязывал дачникам круглогодичные услуги

По заявлению дачников, компания злоупотребила своим доминирующим положением, навязав ненужную услугу.
Не повлиял на ООО «Экология-Сервис» и запрос УФАС — в компании заявили, что услуга по вывозу ТКО является круглогодичной и не может быть изменена без законодательных оснований. После этого оператору было выдано предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем внесения изменений в условия договоров.
«В частности, управление предупредило о необходимости изменения условий договора о сроке его действия и периоде оказания услуг по вывозу ТКО, исключив зимний период для СНТ, которые не нуждаются в соответствующих услугах, рассмотреть предложения СНТ об изменении периодичности вывоза ТКО, а также направить информацию о возможности заключения договора с учетом сезонного характера деятельности СНТ», — добавили в краевом УФАС.