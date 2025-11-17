Сибас получил областную прописку

Что касается черной икры, она остается одним из самых редких и дорогих видов аквакультурной продукции. По оценкам экспертов, российский рынок стабильно испытывает дефицит качественной икры, а потребители — от ресторанов до специализированных магазинов — проявляют высокий интерес к продукции местных хозяйств. «Годовой объем в 350 килограммов делает проект заметным игроком в нише премиальной продукции, где конкуренция высока, но спрос стабилен. Для рынка особенно значим фактор происхождения: покупатели все чаще ищут именно локальную икру, зная, что она проходит полный цикл под контролем производителя и не зависит от внешних рисков. Поэтому такая продукция востребована и на внутреннем рынке, и в нишевых экспортных поставках», — заключает Екатерина Косарева.