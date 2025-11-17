Россияне за год сократили покупку сигарет почти на четверть

Средняя стоимость пачки сигарет по России за год увеличилась с 206 до 232 рублей, что составило рост в 13%. Практически во всех регионах подорожал и курительный табак — в среднем на 10%. Исключением стал Краснодарский край, где его цена, напротив, резко снизилась на 19%. Однако, как отметили аналитики, даже такая значительная скидка не стимулировала спрос, который в целом по стране на эту категорию товара упал на те же 19%.