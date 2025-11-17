Россияне за год сократили покупку сигарет почти на четверть

За последний год жители России стали покупать сигареты значительно реже. Согласно исследованию аналитической платформы «Контур. Маркет», проведённому для РИА Новости, спрос на табачную продукцию упал на 23%.
Такой вывод специалисты сделали, изучив более 4,3 миллиона чеков из торговых точек по всей стране за период с осени 2024 года по осень 2025-го. При этом в Красноярском крае был зафиксирован обратный тренд: несмотря на рост цены на 13%, продажи сигарет там выросли на 5%.
Средняя стоимость пачки сигарет по России за год увеличилась с 206 до 232 рублей, что составило рост в 13%. Практически во всех регионах подорожал и курительный табак — в среднем на 10%. Исключением стал Краснодарский край, где его цена, напротив, резко снизилась на 19%. Однако, как отметили аналитики, даже такая значительная скидка не стимулировала спрос, который в целом по стране на эту категорию товара упал на те же 19%.
Несмотря на снижение потребления, сектор розничной торговли табачными изделиями продолжает демонстрировать рост. По данным компании, на 1 ноября 2025 года общее число магазинов, продающих табак, в России увеличилось на 39,8%.
Ранее в Госдуме одобрили лицензирование торговли табаком и вейпами. По словам главы комитета Максима Топилина, главной целью законодательной инициативы является обеление рынка и снижение доли контрафактной продукции.