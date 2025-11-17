Объяснено, что внешний долг России опустился почти до исторического минимума

Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала снова снизился — теперь это примерно 14 процентов.
Ниже показатель опускался всего один раз, в конце 2024 года, когда был 13,3 процента. За квартал долг просел ещё на 0,7 пункта. Меньше стала и сумма на каждого жителя — около 2087 долларов вместо 2195.
Когда-то всё было иначе: в 1999 году внешний долг достигал 91 процента, а в 2013-м сумма на душу населения превышала пять тысяч долларов. Сейчас же на 1 октября общий объём — примерно 305 миллиардов долларов, и он уменьшился почти на пять процентов за квартал.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что Россия остаётся среди стран с самым низким долгом относительно экономики. Для сравнения, у Италии это около 137 процентов, у Франции — 111, у Испании — больше ста. Высокие значения и у Британии, Германии, Польши и Турции.
