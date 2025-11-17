Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, что внешний долг России опустился почти до исторического минимума

Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала снова снизился — теперь это примерно 14 процентов.

Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала снова снизился — теперь это примерно 14 процентов.

Ниже показатель опускался всего один раз, в конце 2024 года, когда был 13,3 процента. За квартал долг просел ещё на 0,7 пункта. Меньше стала и сумма на каждого жителя — около 2087 долларов вместо 2195.

Когда-то всё было иначе: в 1999 году внешний долг достигал 91 процента, а в 2013-м сумма на душу населения превышала пять тысяч долларов. Сейчас же на 1 октября общий объём — примерно 305 миллиардов долларов, и он уменьшился почти на пять процентов за квартал.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что Россия остаётся среди стран с самым низким долгом относительно экономики. Для сравнения, у Италии это около 137 процентов, у Франции — 111, у Испании — больше ста. Высокие значения и у Британии, Германии, Польши и Турции.

Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше