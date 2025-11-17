Объяснено, что внешний долг России опустился почти до исторического минимума

Когда-то всё было иначе: в 1999 году внешний долг достигал 91 процента, а в 2013-м сумма на душу населения превышала пять тысяч долларов. Сейчас же на 1 октября общий объём — примерно 305 миллиардов долларов, и он уменьшился почти на пять процентов за квартал.