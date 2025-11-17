Выяснилось, что россияне стали покупать сигареты почти на четверть меньше

Россияне за год — с осени 2024-го по осень 2025-го — сократили покупки сигарет на 23 процента. Такие данные аналитики «Контур. Маркета» получили после изучения более 4,3 миллиона чеков из магазинов по всей стране.
В среднем пачка теперь стоит около 232 рублей против 206 годом раньше — рост примерно 13 процентов. При этом в Красноярском крае продажи даже выросли на 5 процентов, хотя там цены тоже поднялись.
Курительный табак почти везде подорожал примерно на 10 процентов, кроме Краснодарского края, где цена неожиданно упала сразу на 19 процентов. Но на спрос это не повлияло — он снизился всё на те же 19 процентов, как и в среднем по стране.
Интересно, что на самой рознице это почти не сказалось. Торговля табачкой в целом растёт с 2022 года. К 1 ноября 2025-го число магазинов, где продают табачные изделия, стало больше почти на 40 процентов.
Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.