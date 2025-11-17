Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заработок и выгорание: Минтруд РТ назвал причины смены профессии

В Татарстане, как и в других регионах России, смена профессии в последние годы становится весьма распространенным явлением на рынке труда. Причины, по которым люди идут на такой шаг, «Татар-информу» назвали в пресс-службе Минтруда РТ.

«В числе основных причин смены профессии — профессиональное выгорание. Многие специалисты после пяти-семи лет работы ощущают эмоциональное истощение. Также это поиск более высокооплачиваемой работы, личностное развитие и цифровая трансформация», — рассказали в пресс-службе.

В Татарстане активно развивается IT-кластер, привлекая людей из традиционных профессий. Цифровая трансформация обусловила появление новых форм занятости, делая возможными:

— дистанционную работу (работники могут выполнять задачи вне расположения работодателя, взаимодействуя с ним через интернет или мобильные устройства);

— платформенную занятость (услуги или товары предоставляются через цифровые платформы по запросу клиентов);

— автоматизацию рутинных задач (это меняет потребности в персонале и требования к навыкам, создает новые рабочие места).

В пресс-службе Центра занятости населения Казани добавили, что причинами смены рода деятельности также могут быть невостребованность профессии на рынке труда, высокий уровень стресса, автоматизация процессов и сокращение, смена места жительства.