Заработок и выгорание: Минтруд РТ назвал причины смены профессии

«В числе основных причин смены профессии — профессиональное выгорание. Многие специалисты после пяти-семи лет работы ощущают эмоциональное истощение. Также это поиск более высокооплачиваемой работы, личностное развитие и цифровая трансформация», — рассказали в пресс-службе.
В Татарстане активно развивается IT-кластер, привлекая людей из традиционных профессий. Цифровая трансформация обусловила появление новых форм занятости, делая возможными:
— дистанционную работу (работники могут выполнять задачи вне расположения работодателя, взаимодействуя с ним через интернет или мобильные устройства);
— платформенную занятость (услуги или товары предоставляются через цифровые платформы по запросу клиентов);
— автоматизацию рутинных задач (это меняет потребности в персонале и требования к навыкам, создает новые рабочие места).
В пресс-службе Центра занятости населения Казани добавили, что причинами смены рода деятельности также могут быть невостребованность профессии на рынке труда, высокий уровень стресса, автоматизация процессов и сокращение, смена места жительства.