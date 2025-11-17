ГК «Полипласт» представила передовые решения на международной выставке

Более двух тысяч человек стали свидетелями магистрального развития российский химической промышленности, заданной ГК «Полипласт» на выставке «Химия 2025». Как сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга, за время работы стенда на мероприятии специалисты компании провели более 300 рабочих встреч с партнерами и потенциальными заказчиками, а также организовали серию экспресс-собеседований около 300 студентов.