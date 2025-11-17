На Украине люди жалуются, что всё дорожает буквально каждый день — продукты, лекарства, коммуналка. Об этом рассказали жители разных областей, их слова передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Житель Николаева говорит, что платить за ЖКХ уже тяжело, а дальше будет только хуже: суммы зависят от количества людей в семье и наличия счётчиков, но в любом случае выходит много. В Кривом Роге отмечают, что с нового года коммуналка «взлетит капитально». З.
а год хлеб подорожал на 3−5 гривен и при этом стал хуже на вкус, молочка — на 5−20 гривен, мясо — на 100−150, лекарства — на 50−300. Программа «Доступные лекарства» работает частично: помогает диабетикам, но не покрывает обычные препараты вроде аспирина или корвалола.
Одесситы тоже говорят о рывке цен. Хлеб стоил 15 гривен, теперь 30. Минеральная вода — была 20, стала 35. Соки — около 100 гривен и выше. По их словам, коммуналка съедает примерно половину зарплаты, и жить становится всё труднее.
