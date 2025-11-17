Улицу Улан-Баторскую в Иркутске планируют расширить до четырех полос

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске подходят к завершению проектные работы по созданию Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок. На улице Байкальской запланировано строительство двух эстакад, которые обеспечат выход на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Одна из эстакад будет четырехполосной и пройдет в стороне от стелы «Иркутск — город трудовой доблести». Также будет создана переходно-скоростная полоса до съезда на проспект Маршала Жукова.