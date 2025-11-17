Улицу Улан-Баторскую в Иркутске планируют расширить до четырех полос

IrkutskMedia, 17 ноября. Реконструкцию улицы Улан-Баторской планируется провести в Иркутске. Проект предусматривает увеличение полос движения до четырех, с прямым направлением вверх до улицы Фаворского и микрорайона Университетский. Также предполагается возможность поворота налево на перекрестке с улицы Лермонтова. Проектирование реконструкции улицы обсудил депутат гордумы по округу № 32, председатель комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Александр Сафронов на совещании с администрацией города, сообщили в пресс-службе думы.
«Но главное — это съезд с Академического моста и формирование нового перекрестка с улицей Береговая. Все это нивелирует последствия перекрытия улицы Старокузьмихинской при строительстве нового здания лицея ИГУ и в целом улучшает транспортную ситуацию», — считает Александр Сафронов.
Задержка проектирования связана со статусом земельных участков, попадающих под расширение проезжей части. Работа по передаче земли из федеральной собственности в муниципальную велась с весны и должна быть завершена до конца года. Как отмечает Александр Сафронов, на сегодняшний день вопрос находится на стадии завершения. Депутат выразил благодарность директору Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН Андрею Иванову.
Кроме того, разработчик и МКУ «Проектный офис дорожной деятельности» проводят согласование итоговых решений с ресурсоснабжающими организациями. Отдельно в рабочем порядке прорабатывается вопрос по одному из бесхозных участков сетей. Александр Сафронов подчеркнул, что главная задача сейчас — направить документацию на государственную экспертизу до конца года. Этот этап является необходимым для включения улицы Улан-Баторской в программу «Транспорт» и получения необходимого финансирования.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске подходят к завершению проектные работы по созданию Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок. На улице Байкальской запланировано строительство двух эстакад, которые обеспечат выход на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Одна из эстакад будет четырехполосной и пройдет в стороне от стелы «Иркутск — город трудовой доблести». Также будет создана переходно-скоростная полоса до съезда на проспект Маршала Жукова.