С 1 января 2026 года размер выплат для бюджетников Красноярского края вырастет более, чем на 4 тысячи рублей. Согласно рассмотренному депутатами Заксобрания законопроекту, увеличение зарплаты составит от 7 448 до 12 103 рублей в зависимости районного коэффициента и «северной» надбавки.
Данная мера является прямым исполнением поручения президента России об ускоренном росте МРОТ. Например, со следующего года минимальный размер прожиточного минимума достигнет 27 тысяч рублей, а в случае с бюджетниками сумма составит 43 до 70 тысяч в зависимости от территории проживания. На повышение зарплат из бюджета выделят 25,8 млрд рублей.
По словам председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галины Ампилоговой, за счет краевой выплаты обеспечивается единообразное, фиксированное увеличение заработной платы всех работников в размере, равном абсолютному увеличению МРОТ.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии краевого парламента.