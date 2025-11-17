Размер выплат для бюджетников Красноярского края вырастет более чем на 4 тысячи рублей

Данная мера является прямым исполнением поручения президента России об ускоренном росте МРОТ. Например, со следующего года минимальный размер прожиточного минимума достигнет 27 тысяч рублей, а в случае с бюджетниками сумма составит 43 до 70 тысяч в зависимости от территории проживания. На повышение зарплат из бюджета выделят 25,8 млрд рублей.