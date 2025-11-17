В Узбекистане упростят процедуру открытия бизнеса: чиновники обещают оформлять все необходимое за 15 минут

Также в рамках документа предусмотрено важное нововведение для индивидуальных предпринимателей. С начала 2026 года ИП смогут наравне с юридическими лицами использовать фирменное наименование. Сейчас в качестве названия индивидуального предпринимателя обязательно используется его полное имя, что ограничивает свободу брендинга и возможности для продвижения. Нововведение позволит предпринимателям формировать собственный бренд и повысить узнаваемость своих услуг.