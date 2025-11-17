В Узбекистане упростят процедуру открытия бизнеса: чиновники обещают оформлять все необходимое за 15 минут

Vaib.uz (Узбекистан. 17 ноября). Президент Узбекистана подписал указ, который вводит в стране новые меры по дальнейшему упрощению ведения бизнеса. Согласно документу, с 1 января 2026 года в Узбекистане начнёт действовать принцип «запусти бизнес за 15 минут». Теперь предприниматели при государственной регистрации смогут получить целый пакет необходимых услуг одновременно, без лишней бюрократии и траты времени.
Какие услуги будут доступны?
Теперь будущий предприниматель за одну процедуру регистрации сможет получить:
Ключ электронной цифровой подписи;
Возможность подать заявление на открытие банковских счетов и сразу их активировать;
Одновременно подаются заявления или уведомления на получение лицензий и разрешений по отдельным видам деятельности;
Оформить договор аренды недвижимости;
Получить свидетельство плательщика НДС;
Приобрести онлайн-кассовые аппараты и зарегистрировать их в налоговых органах;
Назначить руководителя юридического лица и поставить его на учёт в межведомственной системе «Единая национальная трудовая система».
Новая возможность для ИП: фирменное наименование.
Также в рамках документа предусмотрено важное нововведение для индивидуальных предпринимателей. С начала 2026 года ИП смогут наравне с юридическими лицами использовать фирменное наименование. Сейчас в качестве названия индивидуального предпринимателя обязательно используется его полное имя, что ограничивает свободу брендинга и возможности для продвижения. Нововведение позволит предпринимателям формировать собственный бренд и повысить узнаваемость своих услуг.
По мнению чиновников, внедрение новых мер позволит сократить административные расходы предпринимателей примерно на 90 миллиардов сумов, а также сэкономить до 15 дней времени при взаимодействии с государственными органами.