Российская семья два года не может въехать в свою квартиру из-за продавщицы

Как пишет телеграм-канал Baza, Ивановы (фамилия изменена) искали вариант побольше и нашли именно эту квартиру. Татьяна, которая давно работает ИП и сдаёт жильё, сказала, что хочет передать деньги близким и переехать в другую квартиру, потому что в этой всё напоминает о покойном муже. Сделка прошла через агентство: выписка из ЕГРН была, деньги положили в депозитную ячейку, Росреестр подтвердил переход собственности. Стоила квартира 13 миллионов.