Российская семья два года не может въехать в свою квартиру из-за продавщицы

Семья из Петербурга уже второй год не может попасть в купленную «двушку» — бывшая хозяйка просто не выпускает их в своё жильё. История странная: 80-летняя Татьяна сама нашла покупателей, сама объяснила, зачем продаёт квартиру, сама прошла сделку у нотариуса и подтвердила всё добровольно.
Как пишет телеграм-канал Baza, Ивановы (фамилия изменена) искали вариант побольше и нашли именно эту квартиру. Татьяна, которая давно работает ИП и сдаёт жильё, сказала, что хочет передать деньги близким и переехать в другую квартиру, потому что в этой всё напоминает о покойном муже. Сделка прошла через агентство: выписка из ЕГРН была, деньги положили в депозитную ячейку, Росреестр подтвердил переход собственности. Стоила квартира 13 миллионов.
Но через месяц пенсионерка пошла в полицию — заявила, что её обманули. Потом её представитель подал иск, и квартиру арестовали. Назначили экспертизу, и вот тут всё пошло наперекосяк: врачи не нашли у Татьяны никаких психических проблем и зависимости от кого-то. Наоборот, выяснилось, что у неё высокий интеллект, она артистична и склонна к притворству.
Ивановы всё это время не может попасть в квартиру — идёт суд первой инстанции. По их словам, потери уже тянут примерно на 14 миллионов рублей. А бывшая хозяйка спокойно живёт в арестованной квартире, как будто ничего не произошло.
