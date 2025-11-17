Тюменский суд определил круг кредиторов обанкротившегося коммунального гиганта

Производство тепла перешло в руки вновь созданной муниципальной компании.
Арбитражный суд Тюменской области определил круг кредиторов, которые могут претендовать на возмещение долгов от обанкротившегося в Нижнетавдинском муниципальном округе коммунального гиганта. Признанная банкротом компания «Тавда — Уют» задолжала нескольким крупным компаниям, работающим в регионе, говорится в материалах дела.
«Суд принял к рассмотрению требования нескольких кредиторов. Среди них — АО “Транснефть — Сибирь”, “Газпром газораспределение Север”, “Росводоканал Тюмень” и другие» — говорится в сообщении.
В администрации округа URA.RU пояснили, что после банкротства коммунального гиганта, который снабжал тепловой энергией населенные пункты, эти обязанности перешли в ведение муниципального предприятия «Нижнетавдинское». Оно было учреждено районными властями в мае 2025 года и будет заниматься производством пара и горячей воды.
Между тем, «Тавда — Уют» находится в конкурсном управлении. Компания задолжала партнерам больше пяти миллионов рублей. Рассмотрение первых требований кредиторов назначено на 11 декабря. Ранее сообщалось, что коммунальный гигант после долгой истории исковых разбирательств заявил сам себя банкротом. Суд признал правомерность этого заявления.