Тюменский суд определил круг кредиторов обанкротившегося коммунального гиганта

В администрации округа URA.RU пояснили, что после банкротства коммунального гиганта, который снабжал тепловой энергией населенные пункты, эти обязанности перешли в ведение муниципального предприятия «Нижнетавдинское». Оно было учреждено районными властями в мае 2025 года и будет заниматься производством пара и горячей воды.