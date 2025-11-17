В Госдуме предложили расширить программу семейной ипотеки

В Госдуме предлагают расширить программу льготной семейной ипотеки. Депутаты хотят разрешить использовать государственную поддержку для покупки жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает газета «Известия».
Законодатели указывают на сложности с приобретением недвижимости в регионах с невысокими доходами населения. Предлагается увеличить перечень населенных пунктов, где можно получить льготный кредит на вторичное жилье.
Сейчас возможность купить вторичку по льготной ипотеке действует только в 901 городе с низкой активностью строительства нового жилья.
При этом расширение семейной ипотеки может спровоцировать рост цен на жилье в целом, отмечают эксперты.
