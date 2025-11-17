Проект бюджета Челябинска на будущий год выложат на сайте администрации, чтобы с ним ознакомились горожане

В Челябинске ранее в бюджет города на 2025 год были внесены изменения. Бюджет увеличился на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Более 64 миллионов рублей направили на мероприятия по социальной поддержке населения, в том числе по предоставлению субсидий для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан. Дополнительные финансы выделены для развития системы образования, поддержки и совершенствования объектов городской культуры, а также на реализацию ряда других муниципальных программ.