На Кубани собрали 305 тысяч тонн винограда

По словам губернатора, рост урожая — это результат системной работы. Так, в 2019 году принят федеральный закон о виноградарстве и виноделии. За шесть лет на Кубани вытеснили импортное сырье, которое использовали в производстве отечественного вина и шампанского. Площадь виноградников выросла с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров.