На Кубани собрали 305 тысяч тонн винограда

Уборку винограда завершили на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани завершили уборку винограда. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Всего в крае собрали 305 тысяч тонн ягоды, что стало рекордным урожаем.

По словам губернатора, рост урожая — это результат системной работы. Так, в 2019 году принят федеральный закон о виноградарстве и виноделии. За шесть лет на Кубани вытеснили импортное сырье, которое использовали в производстве отечественного вина и шампанского. Площадь виноградников выросла с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров.

«Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас в регионе их пять. Благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель у нас есть огромный потенциал для развития», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае производят 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда. В 2024 году винодельни региона выпустили 232 млн литров тихих и игристых вин. С начала 2025 года в крае произведено 180 млн литров, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

В кубанском виноделии лидирует Темрюкский район, где собирают около 70% винограда и выпускают 63% винодельческой продукции.

