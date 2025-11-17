Аналитики ЕАБР сказали, что происходит с инфляцией в Беларуси

Специалисты уточняют, что инфляция в Беларуси замедляется третий месяц подряд: 6,9% год к году в октябре после 7,1% год к году в сентябре. Вместе с тем снизились темпы роста цен на непродовольственные товары — до 2,5% в октябре после 2,9% в сентябре. Также темпы роста сократились и в секторе услуг — до 7,6% после 7,9%.