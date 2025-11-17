УК, не чистящие снег в Хабаровске, будут штрафовать на десятки тысяч рублей

Коммунальные службы работают с утра, при необходимости привлекая спецтехнику для уборки больших дворовых территорий, сообщает Telegram-канал городской администрации.
В первую очередь дворники очищают зоны с наибольшей проходимостью. Основное внимание уделяется входным группам и пешеходным дорожкам, чтобы жители могли безопасно передвигаться по придомовым территориям.
Мэрия города напоминает управляющим компаниям о необходимости своевременной уборки снега. Нарушение этих правил влечет за собой применение административных санкций. Как отметил и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов, за несвоевременную очистку придомовой территории штрафы для управляющих компаний составляют от 30 до 90 тысяч рублей.
«Кроме того, возможны дополнительные санкции со стороны Главного управления региональной службы лицензирования в размере около 350 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства», — подчеркнул он.
Жителям города рекомендуют в случае обнаружения неубранного двора обращаться в свою управляющую компанию. В мэрии заверили, что обращения будут рассмотрены оперативно, а к недобросовестным организациям будут применены предусмотренные законом меры.