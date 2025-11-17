УК, не чистящие снег в Хабаровске, будут штрафовать на десятки тысяч рублей

Мэрия города напоминает управляющим компаниям о необходимости своевременной уборки снега. Нарушение этих правил влечет за собой применение административных санкций. Как отметил и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов, за несвоевременную очистку придомовой территории штрафы для управляющих компаний составляют от 30 до 90 тысяч рублей.