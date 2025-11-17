Ричмонд
Сироте из Краснотуранска выделили новое жилье после вмешательства прокуратуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура Красноярского края восстановила жилищные права ребенка-сироты из Краснотуранска, многие годы числившейся собственницей аварийного дома, признанного объектом культурного наследия.

Источник: РИА "Новости"

По документам несовершеннолетняя владела жилым помещением, однако статус объекта наследия стал препятствием для получения нового жилья. Дом быстро ветшал, но муниципалитет отказывался признавать его непригодным для проживания, ссылаясь на невозможность сноса.

Орган опеки в свою очередь годами оформлял формальные акты о «удовлетворительном» состоянии здания, не предпринимая мер защиты прав ребёнка.

Прокуратура провела проверку и организовала натурный осмотр, подтвердивший, что эксплуатация дома опасна. Надзорное ведомство внесло представления главе сельсовета и в орган опеки.

После этого межведомственная комиссия выдала заключение о невозможности проживания в здании. Девочка включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

Прокуратура взяла исполнение решения на контроль.