В России ожидают затяжные очереди на ввоз автомобилей

В связи с возросшим интересом к покупке автомобилей, обусловленным прогнозами об увеличении размера утилизационного сбора, отмечается существенное повышение цен как на новые, так и на подержанные транспортные средства. Согласно статистическим данным, в октябре стоимость новых легковых автомобилей увеличилась на 3,5%, что сопоставимо с показателями ноября 2024 года. По оценкам дилеров, к концу текущего года возможно дополнительное повышение цен на автомобили в диапазоне от 3 до 4%, пишет 360.ru.